В Крыму рассказали, сколько человек освободили от призыва по мобилизации В Крыму около 400 человек освободили от призыва в рамках частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Крыму порядка 400 человек освободили от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктор Фесенко в эфире телеканала «Крым 24». По его словам, этим гражданам удалось доказать, что они «по возрасту не подходят».

В настоящее время вернули после призыва порядка 400 человек. Их привезли, а они доказали документально, что там по возрасту не подходят. В первый день 300 с чем-то, во второй день 12 и так далее. Порядка 400 человек освободили от мобилизации уже на местах после их призыва, — сказал Фесенко.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что каждый мобилизованный крымчанин получит единоразовую выплату в 200 тысяч рублей. По его словам, это будет дополнительная финансовая помощь для воинов и их семей. Также глава Крыма заверил, что вся актуальная информация будет публиковаться на портале правительства республики, в том числе ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей. Аксёнов добавил, что никто не останется без поддержки.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации.