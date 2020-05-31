В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели

https://static.news.ru/photo/a25bae98-a376-11ea-9167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели вновь стало бесплатным.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.

Как сообщает ТАСС, в новой редакции указа главы республики исключены слова: «расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нём граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами».

NEWS.ru писал, что власти Крыма открыли для прогулок Алупкинский парк и парк вблизи Массандровского дворца. При входе посетителям измеряют температуру. Без медицинских масок прогулки запрещены.

С 1 июня в Севастополе возобновят работу заведения общепита, а также частные образовательные организации. Планируется, что турагентства и гостиницы будут работать с 15 июня. Всех приезжающих на полуостров будут проверять на коронавирус.