В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели

Размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели вновь стало бесплатным.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.
Как
NEWS.ru писал, что власти Крыма открыли для прогулок Алупкинский парк и парк вблизи Массандровского дворца. При входе посетителям измеряют температуру. Без медицинских масок прогулки запрещены.
С 1 июня в Севастополе возобновят работу заведения общепита, а также частные образовательные организации. Планируется, что турагентства и гостиницы будут работать с 15 июня. Всех приезжающих на полуостров будут проверять на коронавирус.
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