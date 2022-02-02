В Крыму оценили влияние пандемии коронавируса на курортный сезон

При соблюдении антикоронавирусных мер пандемия COVID не скажется на курортном сезоне в Крыму в 2022 году, считает доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко. По её мнению, полуостров может посетить даже большее количество туристов, чем обычно, если на других курортах введут более серьёзные антикоронавирусные меры, пишет «МК в Крыму».

Может быть маятниковый эффект. Если одни курортные дестинации летнего отдыха введут более жёсткие меры, то поток туристов перенаправится туда, где более лояльные условия, — подчеркнула Лукьяненко.

Она сообщила, что на полуострове уже организована работа отелей в условиях антикоронавирусных ограничений. По словам эксперта, туристическая отрасль готова принимать отдыхающих. Она напомнила, что в 2021 году в Крыму зафиксировали вспышку коронавируса после курортного сезона. Однако этого, по мнению Лукьяненко, можно избежать при помощи вакцинации.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что туристическая отрасль России к настоящему времени восстановилась на 87% от допандемийного уровня. По его словам, значительный вклад в это внесли меры государственной поддержки.