В правительстве сообщили о постепенном восстановлении российского туризма

Туристическая отрасль России к настоящему времени восстановилась на 87% от допандемийного уровня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, значительный вклад в это внесли меры государственной поддержки, пишет ТАСС.

По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелёты совершили 89 млн пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году, — сообщил вице-премьер.

Кроме того, несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. В новогодние и рождественские праздники в путешествия по регионам России отправились около 12 млн россиян: в прошлом году этот показатель составил 10 млн.

Ранее в России стартовал новый этап продажи туров по программе туристического кешбэка, в котором участвуют все регионы без ограничений. Программа действует до 12 апреля: поездку по ней можно будет совершить до 30 апреля включительно. В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых. Для получения кешбэка необходимо оплатить поездку картой «Мир», после чего 20% стоимости будут возвращены на счёт покупателя. При этом максимальная сумма возврата — 20 тысяч рублей.