«Не по зубам»: в Крыму ответили Зеленскому на намерение вернуть полуостров Глава комитета парламента Крыма Гемпель: Зеленскому «не по зубам» вернуть полуостров

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом не что иное, как «очередной пшик», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он указал, что полуостров хорошо защищен и забрать его военным путем Киеву будет «не по зубам», передает РИА Новости.

Крым надежно укреплен в военном плане и никому не по зубам, особенно украинским националистам. Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания — очередной пшик, — заявил Гемпель.

Накануне Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил о намерении Киева вернуть Крым под свой контроль. С таким заявлением он выступил после серии взрывов на аэродроме Саки в районе поселка Новофёдоровка на западе полуострова. Он подчеркнул, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк ранее заявил, что посягательства главы Украины Владимира Зеленского на Крым обернутся для него и его режима фатальным последствиями.