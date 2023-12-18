В Крыму национализировали имущество почти 80 лиц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму национализировали имущество почти 80 физических и юридических лиц, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Все 77 лиц, по его словам, осуществляли подрывную деятельность против региона, пишет «МК в Крыму. Константинов подчеркнул, что в списке на данный момент значится около 1150 объектов.

Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами, — уточнил председатель Госсовета.

Под национализацию попали гостиница «Лондон», «Отель 1001 ночь» и парк-отель «МАРАТ» в Гаспре. Кроме того, было национализировано имущество аграрных предприятий, банков и теннисного клуба в Ялте.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее предложил продать расположенный в Ялте отель «Вилла София», принадлежащий советской и украинской певице Софии Ротару, а вырученные средства направить на поддержку российской армии. По его словам, отель фактически закрыт уже около 10 лет, а сама артистка известна своей антироссийской позицией.

До этого жительница Москвы приобрела на аукционе национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что вырученные средства пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов и районов полуострова.