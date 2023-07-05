SHOT: в Крыму арестовали диверсанта, пытавшегося взорвать газопровод

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Крыму арестовали диверсанта, который попытался взорвать газопровод. По данным канала, произошло небольшое возгорание, которое оперативно потушили, однако без «голубого» топлива почти на сутки остались около 500 человек.

По данным SHOT, инцидент произошел ночью 23 июня в Ялте. Как пишет канал, 42-летний безработный мужчина приехал из поселка Гаспра в Кореиз и предпринял попытку подорвать газопровод в районе улицы Родниковой, из-за чего начался пожар, который быстро потушили. SHOT уточняет, что повреждённый участок восстановили к концу дня.

Как сообщает канал, мужчина задержали спустя девять дней. SHOT пишет, что злоумышленник признал вину и сейчас находится в СИЗО, а его доме прошли обыски. По информации канала, против крымчанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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