В крымском поселке ввели режим ЧС после атаки беспилотника В поселке Раздольное в Крыму ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В крымском поселке Раздольное введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, сообщается в Telegram-канале правительства региона. В результате удара погибла девочка-подросток.

В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации — глава администрации Раздольненского района Денис Олейник, — говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что при атаке беспилотника получили повреждения несколько зданий в центре поселка, в числе которых банк, магазины и заведение общепита.

В основном [пострадал] центр поселка, центральная площадь, Дом культуры, торговые точки — в основном частные, ресторан. Много мелких магазинов [повреждено]. Было обращение от банка — выбило стекла, — сказал собеседник агентства.

Об ударе украинского дрона утром 20 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным погибшей девочки и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Как стало известно, погибшая девочка ушла из дома без разрешения родителей, чтобы встретить рассвет с подругой. Она проходила мимо здания магазина, когда в него ударил беспилотник. Школьницу доставили в больницу без сознания и признаков дыхания, она скончалась на операционном столе.