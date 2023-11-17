В крови убитой на Урале девушки не нашли алкоголя и наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятиклассница Дана из города Каменск-Уральский Свердловской области, погибшая в начале августа, перед смертью не употребляла наркотики или алкоголь, а также не принимала лекарства, пишет KP.RU со ссылкой на заявление судебно-медицинского эксперта, работающего по этому делу. Как поясняет издание, в ходе следствия ранее выдвигалась гипотеза, что 16-летняя девочка могла умереть от передозировки наркотиками.

В крови метиловый, этиловый, изопропиловый, пропиловые спирты не обнаружены; в крови, желудке, почке гликоли не обнаружены; в крови, головном мозге, легком пропан, бутан, изобутан не обнаружены, — говорится в выводах эксперта.

Издание пишет, что в полости рта, желудке, печени и почках подростка был обнаружен кофеин, так как в день исчезновения школьница выпила три банки энергетика.

По версии следствия, Дана была убита вечером 8 августа в лесополосе. Обвинение в убийстве были предъявлены 34-летнему стропальщику местного завода Эдуарду Голикову, который, судя по записям камер видеонаблюдения, преследовал девушку на велосипеде. В признательных показаниях мужчина рассказал, что поначалу школьница не кричала, так как не сразу поняла, что происходит. Затем она начала кричать, и он придушил ее. Обвиняемый также признался в краже мобильного телефона убитой.

Ранее в Свердловской области было найдено тело 16-летней девочки, которая перед смертью написала шуточный пост в социальных сетях. Школьница просила не насиловать ее и не убивать. Девятиклассницу из Каменска-Уральского обнаружили мертвой в овраге в лесополосе.