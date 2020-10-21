В Кремле прокомментировали смерть пациентов на ИВЛ в Ростове-на-Дону

https://static.news.ru/photo/c137ad30-1388-11eb-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о смерти пациентов, заболевших коронавирусом и находившихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в больнице Ростова-на-Дону, является тревожной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность, что эти данные проверят и разберутся. Песков заметил, что необходимо убедиться, действительно ли информация верна.

Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, уже приучились всё проверять. Не сомневаемся, что региональные власти это выяснят и проведут разбирательство, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что 13 пациентов ростовской больницы, находившиеся на ИВЛ, умерли из-за нехватки кислорода. Власти РФ проведут проверку в связи с этим происшествием. Соответствующее поручение дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Местный орган Росздравнадзора по Ростовской области выяснит причины случившегося.

Как сообщал NEWS.ru, по информации на 21 октября, за последние сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. И хотя суточный прирост уменьшился по сравнению с данными на 20 октября, когда число заразившихся составило 16 319 человек, впервые за всё время количество умерших от инфекции в нашей стране за 24 часа превысило 300 человек. За минувшие сутки зафиксировано 317 летальных исходов.