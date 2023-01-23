В Кременной при обстреле ВСУ погибла полуторагодовалая девочка Марочко: в Кременной при обстреле ВСУ погиб полуторагодовалый ребенок

Фото: lug-info.com

В городе Кременная Северодонецкого района Луганской Народной Республики при обстреле со стороны вооруженных сил Украины погибла полуторагодовалая девочка, написал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки также пострадали еще четверо взрослых.

Именно по этой причине мне только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка, — сказал Марочко.

Инцидент произошел 21 января. По сведениям Марочко, ранения получили двое мужчин 1958 и 1959 года рождения, а также две женщины 1981 и 1999 года рождения.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму.

22 января глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Стаханов в ЛНР. Он добавил, что удар пришелся по району машзавода. Всего, по его словам, прозвучало пять ударов. О жертвах и пострадавших в результате ЧП не сообщалось.