В Красноярском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщило МЧС региона в своём Telegram-канале. Разрушений и пострадавших нет. В нескольких населённых пунктах края подземные толчки ощущались силой до трёх баллов.

Сегодня, 30 марта, в 19:54 по местному времени от оперативного дежурного Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды поступила информация, что на территории Ермаковского района произошло землетрясение магнитудой 4,4, — говорится в сообщении.

По информации экстренных служб, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 10 км. Отмечается, что в двух населённых пунктах Шушенского и Ермаковского районов ощущались незначительные толчки до трёх баллов. Жертв и разрушений на их территории нет, жалоб от населения также не поступало.

29 марта землетрясение магнитудой 3,5 в Якутии привело к обрушению на шахте «Денисовская». В результате были эвакуированы 72 человека. Никто не пострадал.

Ещё одно землетрясение в 4-5 баллов произошло 3 марта в 21 километре от центра Сочи. Очевидцы в соцсетях сообщали, что природное явление ощущалось в каждом районе курортной территории.