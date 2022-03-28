В Якутии произошло обрушение на шахте после землетрясения

В Якутии землетрясение привело к обрушению на шахте «Денисовская». В результате были эвакуированы 72 человека. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

В районе шахты «Денисовская» Нерюнгринского района произошло землетрясение магнитудой 3,5. Пострадавших нет, эвакуировано 72 человека. В шахте обрушение, — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации ведомства, в эвакуации сотрудников шахты было задействовано для отделения военизированной горно-спасательной части в составе 14 человек.

В настоящее время работа шахт приостановлена. Запланированы восстановительные работы.

Шахта принадлежит угледобывающей компании «Колмар».

Ранее сообщалось, что 24 марта выброс угля и газа с последующим обрушением породы произошёл на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. В момент выброса угля и газа, по данным ЕДДС, в шахте находились 119 человек.

Кроме того, утром 22 марта рабочие шахты «Листвяжная» были эвакуированы после того, как некоторые из них почувствовали недомогание. По данным областной прокуратуры, причиной инцидента стал сбой в системе вентиляции — произошла задержка в переходе на резервный вентилятор главного проветривания, что привело к превышению концентрации углекислого газа.