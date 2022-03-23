Выброс угля и газа произошёл на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

Выброс угля и газа с последующим обрушением породы произошёл на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек, пишет РИА Новости.

После ЧП на шахте проводится эвакуация. В момент выброса угля и газа, по данным ЕДДС, в шахте находились 119 человек, 118 из них эвакуированы.

Утром на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа с обрушением породы без последующего взрыва и возгорания. Предварительно, под завалами находится один человек, — приводит агентство слова собеседника из экстренных служб.

На место ЧП выехали два отделения военизированной горноспасательной части. Как уточняет Telegram-канал SHOT, речь может идти о 33-летнем шахтёре Владимире К., который не вышел на связь.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта рабочие шахты «Листвяжная» были эвакуированы после того, как некоторые из них почувствовали недомогание. По данным областной прокуратуры, причиной инцидента стал сбой в системе вентиляции — произошла задержка в переходе на резервный вентилятор главного проветривания, что привело к превышению концентрации углекислого газа.