В Кузбассе госпитализировали 12 рабочих шахты «Листвяжная»

После эвакуации 134 горняков из шахты «Листвяжная» в Кузбассе 12 из них госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как лёгкой степени тяжести. В настоящее время они проходят обследование, сообщает Lenta.ru.

Пострадавшие рабочие находятся в Центре охраны здоровья шахтёров в городе Ленинск-Кузнецкий. Туда прибыли специалисты-токсикологи.

Они (пострадавшие — NEWS.ru) проходят тщательное всестороннее обследование, — цитирует издание сообщение регионального центра медицины катастроф.

Рабочие шахты «Листвяжная» были эвакуированы утром 22 марта после того, как некоторые из них почувствовали недомогание. По данным областной прокуратуры, причиной инцидента стал сбой в системе вентиляции — произошла задержка в переходе на резервный вентилятор главного проветривания, что привело к превышению концентрации углекислого газа. Ведомство организовало проверку по факту случившегося, на место выехал межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

В Ростехнадзоре заявили, что в шахте произошло загазирование. При этом отмечалось, что уровень метана в «Листвяжной» в норме, датчики не зафиксировали превышения его концентрации.