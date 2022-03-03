Землетрясение магнитудой до 5 баллов произошло в Сочи
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:36, 03 марта 2022
Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Землетрясение магнитудой от четырёх до пяти баллов было зарегистрировано в 21 километре от центра Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На место происшествия отправлены спасатели.
Ранее в социальных сетях появились данные о том, что во всех районах Большого Сочи произошло землетрясение. Как заявляли очевидцы, природное явление наблюдалось в каждом районе курортной территории.
От ЕДДС МО г. Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие, приблизительно в 21 км от центра города Сочи, магнитудой 3, приблизительно 4–5 баллов, — сообщили в МЧС.
На место происшествия направлены спасатели МЧС. Как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе, к ним поступали заявки от жителей курорта, но серьёзных происшествий и разрушений не фиксировалось. По словам собеседника агентства, от жителей Сочи поступило порядка десяти заявок за час.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Сахалина.