Землетрясение магнитудой до 5 баллов произошло в Сочи

Землетрясение магнитудой от четырёх до пяти баллов было зарегистрировано в 21 километре от центра Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На место происшествия отправлены спасатели.

Ранее в социальных сетях появились данные о том, что во всех районах Большого Сочи произошло землетрясение. Как заявляли очевидцы, природное явление наблюдалось в каждом районе курортной территории.

От ЕДДС МО г. Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие, приблизительно в 21 км от центра города Сочи, магнитудой 3, приблизительно 4–5 баллов, — сообщили в МЧС.

На место происшествия направлены спасатели МЧС. Как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе, к ним поступали заявки от жителей курорта, но серьёзных происшествий и разрушений не фиксировалось. По словам собеседника агентства, от жителей Сочи поступило порядка десяти заявок за час.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Сахалина.