Стало известно, сколько погорельцев в Красноярском крае получили матпомощь В Красноярском крае матпомощь получили 1385 пострадавших от пожаров

Фото МЧС России

В Красноярском крае почти 1,4 тысячи пострадавших в крупных пожарах в населённых пунктах получили единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей, сообщил в видеообращении замминистра социальной политики края Денис Богданов, пишет ТАСС. Накануне президент России Владимир Путин поручил «быстро и без лишнего бюрократизма» направить выплаты погорельцам.

На сегодняшний день уже собрано 1443 заявления, по которым на 1385 граждан уже произведена выплата, — сказал Богданов.

Также он отметил, что межведомственные муниципальные комиссии на местах проводят сбор заявок на дополнительные выплаты из резервного фонда. Пострадавшие могут получить от региона до 50 тысяч рублей на семью в зависимости от ущерба имуществу.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошли сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях, которые привели к возникновению пожаров. В результате нанесён ущерб 60 населённым пунктам и двум садоводческим товариществам.

На сегодняшний день количество погибших при пожарах в регионе достигло восьми человек, сообщила пресс-служба главка СК по Красноярскому краю. По информации ведомства, огнём уничтожены 827 строений, включая 518 жилых домов, а основной причиной пожаров называется короткое замыкание электропроводок. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников подчеркнул, что основной причиной всех лесных и природных пожаров в России является халатность или прямой умысел людей.