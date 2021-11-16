В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID-19
Ксения Голуб
Ксения Голуб
07:31, 17 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 60-ти лет введена руководством Красноярского края. Информацию об этом опубликовал в своём Telegram-канале главный санитарный врач субъекта Дмитрий Горяев. Также в категорию лиц, которым необходимо привиться, вошли и сотрудники правоохранительных органов.
Подписаны изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021, согласно которым в перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше. Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 года, — написал Горяев.
Таким образом, этот российский регион пополнил список субъектов, где введена обязательная вакцинация для лиц пенсионного возраста.
Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями ввели в Санкт-Петербурге. С такой же мерой выступили два других региона — Кемеровская область и Краснодарский край. При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 49%.