В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию пенсионеров от COVID-19

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Воспитательница детского сада из Бердска Алёна М. рассказала, как педагогов заставили сдавать ПЦР-тест в «красной зоне» больницы для оформления больничного листа. Сотрудников отправили на карантин по предписанию Роспотребнадзора из-за выявленного у ребёнка коронавируса, пишет «МК в Новосибирске».

Для оформления больничного листа контактных сотрудников сначала отправили к терапевту в поликлинику. <...> Мазок берут в «красной зоне». Там я 3,5 часа отстояла в очереди из порядка 25 пациентов, среди...