В Красноярске впервые выявлены случаи заражения «омикрон»-штаммом

В Красноярске был впервые выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Как сообщил в Telegram-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев, вирус обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа. В настоящее время выясняется, с кем могли контактировать заболевшие.

За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме​, - говорится в сообщении.

Ранее «омикрон» был впервые обнаружен у 15 человек в Псковской области и у четырёх человек в Свердловской области.

Как заявил директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков, пандемия коронавируса может закончиться в ближайшее время. Он считает, что с появлением нового и чрезвычайно заразного штамма «омикрон» появился шанс на обретение популяционного иммунитета, так как COVID-19, вероятно, перенесут очень многие, если не все жители планеты.

Эксперт добавил, что при заражении «омикроном» заболевание протекает не так, как при предыдущих штаммах коронавируса. Основные его проявления — головная боль, насморк, кашель, раздражение в носу, то есть типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей. Длится от одного до трёх — пяти дней.