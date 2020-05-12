В Красноярске оштрафуют насильника и его жертв за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e50172ec-9466-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Красноярска составили протоколы в отношении насильника и двух его жертв. Им будут выписаны штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Сотрудники полиции собрали материал по нарушению режима самоизоляции как в отношении двух девушек, так и в отношении мужчины. Материалы переданы в администрацию района города, — цитирует сообщение РИА Новости.

Две девушки обратились в отделение полиции в конце апреля 2020 года. Они рассказали, что неизвестный мужчина совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера, а затем похитил у них мобильные телефоны.

Полицейским удалось найти насильника. Им оказался неоднократно судимый красноярец 1964 года рождения. Против него возбуждено пять уголовных дел.

Как ранее писал NEWS.ru, жительнице Китая удалось отпугнуть насильника, сымитировав симптомы коронавируса.