В Красноярске художник сделал кувалду для Росгвардии

https://static.news.ru/photo/4c7f3728-9304-11eb-8d8c-96000091f725_660.jpg Василий Слонов Фото: Скриншот видео ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ/youtube.com

Красноярский художник-концептуалист Василий Слонов создал новый арт-объект — кувалду для взлома дверей оппозиционеров. На инструменте выгравировано «Росгвардия».

По словам художника, на создание арт-объекта его вдохновили кадры, в которых росгвардейцы взламывают двери в квартиры людей, в частности издателя «Медиазоны» и художника-акциониста Петра Верзилова. Делали он это простыми кувалдами.

Мне показалось, что в этом нет красоты, эстетики, а орудия взлома должны представлять произведения искусства, — цитирует его «Московский комсомолец».

Слонов сделал собственный вариант кувалды для взлома дверей. Он собирается представить своё творение директору федеральной службы войск нацгвардии Виктору Золотову. Художник добавил, что планирует разработать дизайн красивых дубинок и колючей проволоки с каллиграфией, и отметил, что «репрессивная эстетика должна быть такой, чтобы на неё все засматривались».

Представьте: приезжают красивые, высокие мужчины, расчехляют прекрасные кувалды, которые просто ослепляют всех вокруг. И непонятно, то ли это вспышки камер, то ли солнечные зайчики, — описал работу своего инструмента Слонов.

Как писал NEWS.ru, 5 ноября художника Павла Крисевича задержали через несколько минут после начала перформанса в поддержку политзаключённых около здания ФСБ, а затем арестовали на 15 суток. Организаторы акции установили крест, на котором «распяли» активиста, а затем развели рядом костёр, в который бросили импровизированные тома уголовных дел.