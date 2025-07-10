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10 июля 2025 в 00:23

Стало известно, к какой награде удостоят погибшего в Курске росгвардейца

Хинштейн: погибшего в Курске росгвардейца посмертно наградят орденом Мужества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Погибшего при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии прапорщика полиции Вячеслава Гаврилова посмертно удостоят ордерном Мужества, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Правоохранитель прибыл на городской пляж, чтобы помочь эвакуировать людей после удара беспилотника.

Во время оказания помощи произошел повторный удар, в результате которого сотрудник Росгвардии погиб на месте. За проявленное мужество и самоотверженность Вячеслав Гаврилов будет представлен к ордену Мужества. Такое решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Ранее стало известно, что число пострадавших при атаке БПЛА на городской пляж в Курске выросло до 10. Врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что в результате удара погибли три человека.

Как пояснил Хинштейн, все трое погибших в результате удара ВСУ — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. По его словам, по меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших есть пятилетний ребенок, добавил врио губернатора.

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