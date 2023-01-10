В Краснодарском крае подожгли архив ФСИН SHOT: в Краснодарском крае подожгли архив ФСИН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае в городе Новокубанск подожгли архив ФСИН, передает Telegram-канал SHOT. По сведениям канала, сгорело почти 800 дел бывших заключенных. Пожарные смогли быстро потушить пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Канал отмечает, что основной версией пожара считается поджог.

Здание архива филиала уголовно-исполнительной инспекции в Новокубанске загорелось около четырех утра. В одноэтажном здании не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации. На место оперативно приехали сотрудники МЧС, и спустя 20 минут пожар уже был локализован.

9 декабря в Братске неизвестный поджог здание военкомата на Рябиновой улице. Возгорание удалось быстро потушить, пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что пожарных вызвал сторож военкомата, заметив дым. Оказалось, что в одно из окон на первом этаже здания была брошена бутылка с зажигательной смесью.

Подобный случай произошел в ночь на 1 января в Москве. Неизвестный злоумышленник бросил два «коктейля Молотова» в здание Петровского районного военкомата. Огонь был быстро потушен, никто не пострадал.