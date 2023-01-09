Baza: в Братске подожгли военкомат

Фото: Shutterstock

Telegram-канал Baza сообщил, что в Братске в ночь на 9 января неизвестный поджог здание военкомата на Рябиновой улице. По данным канала, возгорание удалось быстро потушить, пострадавших в результате инцидента нет.

По сведениям Baza, пожарных вызвал сторож военкомата, заметив дым. Оказалось, что в одно из окон на первом этаже здания была брошена бутылка с зажигательной смесью. В настоящее время ведутся поиски поджигателя.

Ранее Baza сообщал о похожем случае, произошедшем в Москве в ночь на 1 января. Неизвестный злоумышленник бросил два «коктейля Молотова» в здание Петровского районного военкомата. Огонь был быстро потушен, никто не пострадал.

По информации Baza, в конце декабря в подмосковном Подольске здание военкомата попытались поджечь две пенсионерки 70 и 76 лет. Женщин задержали.