В Краснодаре загорелся крупный лесопарк

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей загорелся крупный лесопарк, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал Kub Mash. На записи видно, как дым охватил лес и движется в сторону жилых домов. По данным канала, общая площадь пожара составляет 400 кв. м.

По данным авторов Kub Mash, пожар могли устроить школьники, когда разводили костер в лесопарке. Официальной информации со стороны ведомств пока не поступало.

7 мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за риска распространения пожаров. До этого режим был введен только в лесах региона. В конце апреля местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон. Первыми были эвакуированы 342 жителя поселка Озерный, где зафиксировали ландшафтный пожар.

По последним данным, в результате природных пожаров в регионе погибли 22 человека, еще 19 получили ожоги различной степени тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас общая группировка сил и средств на тушении пожаров в Курганской области составляет более 1000 человек. Используется порядка 250 единиц специальной техники.