В Курганской области выросло число погибших при пожарах ТАСС: число жертв масштабных пожаров в Курганской области возросло до 22

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших в результате масштабных пожаров на территории Курганской области выросло до 22 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники в медицинских кругах. До этого речь шла о 21 погибшем.

Найдено еще одно тело. Общее число погибших составило 22 человека, — рассказал собеседник агентства.

О 21 погибшем и 19 пострадавших в среду, 17 мая, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. По имеющимся данным, огонь уничтожил 612 жилых домов, где проживал 2741 человек. Из опасных районов были эвакуированы более 2000 человек, в пункты временного размещения доставлены 122 человека.

Куренков при этом подчеркнул, что пожароопасный сезон начался практически во всех регионах страны.

На всей территории Курганской области с 7 мая был введен режим ЧС. До этого спецрежим распространялся только на лесные массивы региона. К утру 9 мая было известно о 14 смертельных жертвах пожаров.

Ранее начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский предупредил, что в мае риски возникновения лесных пожаров сохранятся в регионах Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Летом к ним добавятся субъекты Арктической зоны.