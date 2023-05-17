Куренков раскрыл число погибших из-за лесных пожаров в Курганской области Глава МЧС: в Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек

Фото: МЧС Курганская область

В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Он также сообщил, что эвакуированы более двух тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные пребывают у родственников, передает РИА Новости.

Только в Курганской области огнем уничтожены 612 жилых домов, в которых проживал 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли, — заявил министр.

На всей территории Курганской области с 7 мая был введен режим ЧС. До этого спецрежим распространялся только на лесные массивы региона. К утру 9 мая было известно о 14 смертельных жертвах пожаров.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Зырянка и деревни Новая Заворина Юргамышского округа Курганской области объявлена эвакуация населения из-за пожара. Огненный фронт составлял 3,5 км. Населенные пункты дополнительно опахивали, к месту пожара была направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России.