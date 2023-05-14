Жителей Курганской области эвакуируют из-за пожаров

Фото: МЧС России по Курганской области

В районе поселка Зырянка и деревни Новая Заворина Юргамышского округа Курганской области объявлена эвакуация населения, сообщает в Telegram-канале правительство региона. Огненный фронт составляет 3,5 км. Населенные пункты дополнительно опахивают, к месту пожара направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России, в готовности находится вертолет Ми-8.

Идет тушение пожара в районе поселка Зырянка и деревни Новая Заворина Юргамышского округа. Объявлена превентивная эвакуация. Администрацией округа в населенные пункты для этого направлены автобусы. Пункт временного размещения развернут в Чинеево в средней школе, — говорится в сообщении.

Местных жителей просят соблюдать меры пожарной безопасности и эвакуироваться.

9 мая стало известно, что число жертв лесных пожаров в Курганской области увеличилось до 21. Кроме того, по данным МЧС, с начала 2023 года в регионе нашли 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, среди которых девять несовершеннолетних.

Также возбуждены семь уголовных дел, из которых шесть — за уничтожение или повреждение чужого имущества. В ведомстве напомнили, что малейшая оплошность в обращении с огнем может перерасти в стихийное бедствие.

На всей территории Курганской области с 7 мая введен режим ЧС. До этого спецрежим распространялся только на лесные массивы региона.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале мая природные пожары в России практически всегдавозникают по вине человека, при этом активному распространению огня в нынешнем сезоне способствуют особенные природные условия.