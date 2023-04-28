В Краснодаре задержан мужчина, разбивший ножом окно супруги на 11-м этаже На Кубани муж разбил ножом окно квартиры на 11-м этаже, где живут его жена и дети

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

В Краснодаре пьяный мужчина приехал к супруге с ножом, чтобы выяснить отношения, передает Telegram-канал Kub Mash. Женщина не пустила его домой. Тогда муж вышел на подъездный балкон, залез на ограждение и начал ножом разбивать окно квартиры, в которой супруга живет с детьми.

На опубликованном в Сети видео видно, что пьяный мужчина сидит на ограждении общего балкона девятого этажа. Одна его нога находится на внешней стороне многоэтажного здания, а левой рукой он бьет ножом по стеклу. За происходящим из квартиры наблюдали трое детей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира.

В марте в Санкт-Петербурге на Дрезденской улице было обнаружено тело местной жительницы. Ночью предыдущего дня она встречалась с представителем благотворительного фонда и жаловалась на побои от сожителя.

В апреле в городе Богородицке Тульской области 25-летний отчим спустя три года сознался в убийстве пятилетнего пасынка, тело которого спрятал в лесу. Мать ребенка узнала о произошедшем, вернувшись из-за границы, но не стала заявлять в полицию. Впоследствии молодой человек сам явился с повинной.