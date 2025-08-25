В Кемеровской области накрыли крупную нарколабораторию В Кузбассе задержали организаторов нарколаборатории с 25 кг мефедрона

В Кузбассе пресечена деятельность нарколаборатории, занимавшейся нелегальным производством мефедрона, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону. Изъято 25 кг наркотических веществ и более 3,5 тонны химических компонентов для их изготовления.

По информации ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны жители Южно-Кузбасской агломерации, которые занимались синтезом наркотических веществ. В преступную группу входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.

По факту незаконного производства наркотических средств (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело. В ходе расследования задержаны двое местных жителей, которым избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее жительница Йошкар-Олы оборудовала лабораторию для производства наркотиков на даче, используя видеоуроки из интернета. Она согласилась готовить запрещенные вещества по предложению в Сети, приобрела материалы и начала производство. При обыске нашли более двух килограммов N-метилэфедрона, который она планировала распространять через интернет.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.