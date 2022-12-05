В Кемеровской области задержали экс-главу правительства региона

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Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который в начале августа ушел в отставку, задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. По данным агентства, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в сообщении.

Как сообщает NGS.RU со ссылкой на источники в силовых структурах, причиной задержания стали подозрения в коррупционных схемах. По данным портала, речь может идти о периоде, когда экс-председатель был главой города Ленинска-Кузнецка. Как пишет NGS.RU, там же работала его супруга, которой сейчас принадлежит более сотни объектов недвижимости.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кемеровской области в августе 2022 года по собственному желанию. Причиной решения он указал состояние здоровья.

Ранее заместителя начальника главного управления МЧС России по Москве — главного госинспектора по маломерным судам Сергея Зотова взяли под стражу до 29 января. Он был задержан по подозрению в получении взятки. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет колонии, а также штраф и запрет занимать определенные должности.

В октябре Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу до 17 декабря главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В рамках этого же дела арестованы гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев. Первый обвиняется в даче взятки, а второй — в посредничестве.