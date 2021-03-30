В Калуге ФСБ задержала подростков из-за постов во «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/ef0f8096-9193-11eb-aed5-96000091f725_660.jpg Фото: ергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько молодых людей, в том числе несовершеннолетних, были задержаны и допрошены калужским управлением ФСБ по делу об экстремизме. Подростки привлекли внимание своими постами в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что задержанных доставили в областное управление ФСБ. Сотрудники спецслужб допросили их по поводу постов в антифашистском паблике, сообщает МK.RU.

По предварительным данным, подозреваемым по делу стал только один из задержанных. Остальным присвоен статус свидетелей. Точное число задержанных не уточняется, известно лишь, что пятерых человек после допроса отпустили.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи задержали подростка, намеревавшегося устроить взрыв в школе. При обыске у него изъяли взрывчатое вещество, компоненты для его изготовления, дневник с инструкциями по сборке самодельных бомб, а также материалы о вооружённых нападениях на школы. Вычислить школьника удалось благодаря публикации в соцсети.