В Калининградском зоопарке умершего питона Жужу превратили в экспонат музея

Фото: kldzoo.ru

Скелет сетчатого питона Жужи

В Калининградском зоопарке из умершего питона Жужи, который прожил 28 лет, сделали экспонат. На скелет самки сетчатого питона теперь можно будет посмотреть в музее, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу зоопарка. Как рассказали в зоопарке, большая часть скончавшихся животных утилизируется согласно всем санитарным требованиям, а самые редкие и интересные превращаются в музейные экспонаты.

Большая часть почивших животных утилизируется согласно всем санитарным требованиям. А вот самые редкие и интересные остаются с нами, превращаясь в музейные экспонаты. Череп горного сибирского козла, жирафа и зебры, конечность тюленя, тигра, носорога и кивсяк в полный рост — вот лишь небольшая часть нашей коллекции. Сейчас мы используем ее во время занятий и просветительских акций, — объяснили в пресс-службе.

Питон прожил в зоопарке 28 лет и обладал тяжелым характером, но после смерти превратился в настоящее произведение искусства и ценный научный объект, рассказали сотрудники. Руководство организации пообещало, что будет создана полноценная выставка с чучелами животных. Планируется, что выставка заработает после открытия конференц-зала.

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