В Калининградской области восстановили электроснабжение после аварии

В Калининградской области возобновили подачу электричества после аварии на Прегольской теплоэлектростанции, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в Тelegram-канале. По его словам, напряжение в сети полностью восстановлено.

Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены. Напряжение в сети полностью восстановлено, — написал Беспрозванных.

Губернатор подчеркнул, что все региональные системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Тем, у кого сохраняются проблемы с электричеством, глава региона посоветовал позвонить диспетчерам Россетей.

Отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС было вызвано внешним коротким замыканием, уточняли ТАСС в пресс-службе филиала «Калининградской ТЭЦ-2». Из-за аварии на объекте отключились четыре энергоблока. В результате несколько районов Калининградской области остались без электричества.

Ранее сообщалось, что в Центральном и Западном энергорайонах Якутии произошло масштабное отключение потребителей от сети. В Министерстве ЖКХ и энергетики региона заявляли, что поступила информация об аварийном отключении энергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС, а также о нарушениях электроснабжения на нескольких линиях.