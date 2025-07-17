«Кишка тонка»: в ГД ответили на угрозы генерала США уничтожить Калининград Депутат Колесник: у США кишка тонка ударить по Калининградской области

Заявление командующего ВС США в Европе и Африке Кристофера Донахью о возможности «уничтожения» Калининградской области силами НАТО не имеют оснований, заявил Lenta.ru член думского комитета по обороне, депутат ГД от Калининградской области Андрей Колесник. По его словам, у Альянса «кишка тонка».

Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка, — сказал Колесник.

Ранее Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. Генерал подчеркнул, что регион окружен странами НАТО и Альянс способен уничтожить ее в кратчайшие сроки благодаря готовому плану. Донахью также отметил, что в стратегии используют платформу искусственного интеллекта Maven Smart System от компании Palantir, которая позволяет оперативно обрабатывать большие объемы данных и анализировать информацию.

До этого бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что Польша наращивает военную инфраструктуру у границы с Калининградской областью, и в этих целях Варшава выселяет оттуда польское население. По его словам, военные республики уже установили противотанковые заграждения и пункты обороны.