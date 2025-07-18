ПВО сбила 73 украинских беспилотника за прошедшую ночь

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу девять регионов России в ночь на пятницу, 18 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты и перехвачены 73 воздушных цели.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть беспилотников пришлась на Брянскую область. Над регионом сбили 31 летательный аппарат. Еще 17 целей уничтожили над Орловской областью, 10 — над Московской, четыре — над Крымом, по две — над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями. Еще три дрона сбили над Азовским морем и один — над Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.