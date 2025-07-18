Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 07:28

ПВО сбила 73 украинских беспилотника за прошедшую ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу девять регионов России в ночь на пятницу, 18 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты и перехвачены 73 воздушных цели.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть беспилотников пришлась на Брянскую область. Над регионом сбили 31 летательный аппарат. Еще 17 целей уничтожили над Орловской областью, 10 — над Московской, четыре — над Крымом, по две — над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями. Еще три дрона сбили над Азовским морем и один — над Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы. На места падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Минобороны РФ
ПВО
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт предупредил о попытке ВСУ прорваться в Россию
Убившего женщину и ее дочь ради квартиры мужчину поймали спустя 15 лет
Россиян предостерегли от набирающего популярность коктейля для похудения
Как подобрать ортопедическую подушку: руководство для комфортного сна
Крымчанина заподозрили в госизмене из-за информирования Украины о ПВО
Появились кадры с места, где медведь-людоед напал на туристку
Артист российского театра погиб на СВО
Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа
Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
«Зенит» закупается, Карпин в «Динамо», ЦСКА с суперкубком: все интриги РПЛ
Посольство Украины в Перу начало подыскивать наемников с опытом службы
Трампа подловили на отправке Эпштейну писем с эротическим содержанием
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 июля: инфографика
Зоопсихолог назвала, что нужно положить в переноску для приучения питомца
ПВО сбила 73 украинских беспилотника за прошедшую ночь
«Лучше многих из нас»: Мединский назвал впечатляющее качество Путина
«Не слишком разумно»: Трампу раскрыли правду о России
Хрустящие маринованные огурчики в банке 1 л: просто и быстро
«Паспорт в футбол не играет»: Мостовой оценил идею ужесточить лимит в РПЛ
Как подобрать велосипед по росту ребенка: на что обратить внимание
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.