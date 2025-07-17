В Госдуме поставили на место генерала НАТО после слов о Калининграде

Слова командующего ВС США в Европе и Африке Кристофера Донахью о возможности уничтожения Калининградской области силами НАТО являются белибердой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Россия не будет реагировать на подобные высказывания, но и не забудет их.

Такие заявления делаются от бессилия. Подавить он может что-нибудь у себя, а потом пусть делает заявления в адрес России, в частности ВС РФ, которые щадят многих из них. Они давно напросились. Прикусить язык полезно для здоровья всего НАТО. Белиберда. Тоже мне, напугали. Забыли, как их гоняли. В Корее их наша авиация разбила, нацистов разбили. Они всегда проигрывали нам в прямом столкновении. Это не вызывает ничего, кроме досады, раздражения и непонимания. Мы пропустим мимо ушей, но запомним, — сказал Колесник.

Ранее Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. Генерал подчеркнул, что регион окружен странами НАТО и Альянс способен уничтожить его в кратчайшие сроки благодаря готовому плану. Донахью также отметил, что в стратегии используют платформу искусственного интеллекта Maven Smart System от компании Palantir, которая позволяет оперативно обрабатывать большие объемы данных и анализировать информацию.