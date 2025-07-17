Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 15:40

В Госдуме поставили на место генерала НАТО после слов о Калининграде

Депутат Колесник назвал белибердой слова генерала НАТО Донахью о Калининграде

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

Слова командующего ВС США в Европе и Африке Кристофера Донахью о возможности уничтожения Калининградской области силами НАТО являются белибердой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Россия не будет реагировать на подобные высказывания, но и не забудет их.

Такие заявления делаются от бессилия. Подавить он может что-нибудь у себя, а потом пусть делает заявления в адрес России, в частности ВС РФ, которые щадят многих из них. Они давно напросились. Прикусить язык полезно для здоровья всего НАТО. Белиберда. Тоже мне, напугали. Забыли, как их гоняли. В Корее их наша авиация разбила, нацистов разбили. Они всегда проигрывали нам в прямом столкновении. Это не вызывает ничего, кроме досады, раздражения и непонимания. Мы пропустим мимо ушей, но запомним, — сказал Колесник.

Ранее Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. Генерал подчеркнул, что регион окружен странами НАТО и Альянс способен уничтожить его в кратчайшие сроки благодаря готовому плану. Донахью также отметил, что в стратегии используют платформу искусственного интеллекта Maven Smart System от компании Palantir, которая позволяет оперативно обрабатывать большие объемы данных и анализировать информацию.

Андрей Колесник
Госдума
Калининградская область
НАТО
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.