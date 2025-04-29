В Калининграде задержали бывшего директора «Фестивальной дирекции» В Калининграде задержали экс-главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде задержали бывшего директора «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона. Ее подозревают в присвоении денег из Фонда президентских инициатив. Известно, что организация занималась рядом культурных проектов в Калининградской области.

Она задержана по подозрению в присвоении средств из Фонда президентских инициатив в особо крупном размере, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал гендиректора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) предприятия «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Журналисты уточнили, что оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Ходатайство об аресте в Басманный суд столицы подало Главное следственное управление Следкома России. Его поддержала прокуратура.

До этого пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске были задержаны по делу о коррупции. Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области информировала, что им предъявлено обвинение за взятку в 15 млн рублей. По предварительной информации, обвиняемые получили от местного жителя денежные средства за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ УМВД.