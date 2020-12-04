В Калининграде от имени губернатора провели банкет вопреки ограничениям

В Калининграде в нарушение мер по упреждению распространения COVID-19 провели банкет от имени губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В регионе ресторанам разрешено работать только до 21:00 и запрещены корпоративы.
Как стало известно изданию «Подъём», в одном из развлекательных комплексов от имени областного главы
В самом заведении изданию сообщили, что ограничительные меры там строго соблюдают. Собеседник подчеркнул, что развлекательный комплекс всегда работает до 21:00.
Гости уже без пятнадцати стараются уходить, рассчитываем всех в половине девятого. Все уходят, служба безопасности за этим следит, — сообщил он.
30 ноября Алиханов заявил, что Калининградская область вышла на плато по коронавирусу, писал NEWS.ru. За время пандемии в регионе выявили 12 230 случаев COVID-19 при 120 летальных исходах.