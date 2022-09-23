В Калининграде мобилизованные смогут заключить брак в сжатые сроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обручальные кольца

Мобилизованные калининградцы смогут заключить брак в сжатые сроки, так как повестка о призыве является уважительной причиной, главное, чтобы не было проблем с документами, рассказала руководитель отдела ЗАГС администрации Балтийского городского округа Ирина Грубизная. Для регистрации брака пара должна иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также повестку, в которой указаны личные данные жениха. Если заявление ранее не было подано, брак также можно заключить досрочно, пишет «МК в Калининграде».

Если с документами все в порядке, то я не вижу причин для отказа, — подчеркнула Грубизная.

Согласно статье 11 Семейного кодекса Российской Федерации, при наличии уважительных причин брак может быть заключен до истечения срока рассмотрения заявления. Именно факт наличия повестки в военкомат является ключевым для рассмотрения подобных запросов. При этом опасения о возможном призыве не могут быть основаниями для сокращения срока ожидания. Уменьшиться срок рассмотрения заявления получится также при наличии общих детей, беременности невесты и общей недвижимости или другого имущества.

21 сентября студент первого курса МФТИ получил повестку с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. Он был задержан на несанкционированной протестной акции в центре Москвы, в отделении полиции ему и вручили повестку. Родные и близкие студента подчеркнули, что он не служил и не принимал участия в боевых действиях.