В Ивантеевке электричка сбила женщину, танцующую после отсидки бывшего мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29-летняя жительница подмосковной Ивантеевки погибла под колесами пригородного электропоезда, следующего по маршруту Москва — Фрязино, сообщает «МК». По данным издания, она шла по железнодорожным путям в наушниках и не заметила приближающийся поезд.

Инцидент произошел около 14:00 по московскому времени вблизи платформы Ивантеевка-1 Ярославского направления МЖД. Согласно полученной информации, женщина возвращалась домой после свидания со своим бывшим мужем, который несколько дней назад был выпущен из тюрьмы. За то время, что он находился в местах лишения свободы, женщина успела найти себе нового возлюбленного. Спустя девять лет с момента посадки он сообщил о том, что выходит на свободу. Эта новость обрадовала уроженку Ивантеевки и та заявила, что желает вернуться к нему.

Машинист электропоезда отметил, что она передвигалась по железнодорожному полотну пританцовывая и никак не реагировала на сигналы, которые он ей подавал. Ему пришлось предпринять экстренное торможение, однако это не спасло жительницу Ивантеевки — та от полученных травм скончалась на месте. По факту гибели женщины начата проверка.

В мае в подмосковной Ивантеевке на железнодорожном переезде электричка врезалась в автомобиль. В результате погибла сидевшая за рулём машины женщина. В аварии также пострадали три человека, они были госпитализированы. По предварительным данным, женщина-водитель пыталась проскочить пути на красный сигнал светофора.