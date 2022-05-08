Электричка снесла автомобиль на путях в подмосковной Ивантеевке

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В подмосковной Ивантеевке на железнодорожном переезде электричка врезалась в автомобиль. В результате погибла сидевшая за рулём машины женщина, сообщает Пятый канал.

Происшествие случилось на станции Ивантеевка-1, электропоезд Фрязино-Москва сбил каршеринговый автомобиль марки KIA. В аварии также пострадали три человека, они госпитализированы. По предварительным данным, женщина-водитель пыталась проскочить пути на красный сигнал светофора.

Момент аварии попал на видеокамеры. На кадрах видно, что ДТП произошло вечером. Перед путями стоят автомобили, горит красный сигнал светофора. С другой стороны дороги на пути вырывается иномарка. На середине переезда её сбивает стремительно несущаяся электричка.

Ранее столкновение легкового автомобиля и электропоезда в Подмосковье привело к гибели трёх человек. Инцидент произошёл на перегоне между станциями Соревнование и Большая Волга Савёловского направления Московской железной дороги.