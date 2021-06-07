Смертельное ДТП под Москвой: электричка наехала на автомобиль

https://static.news.ru/photo/f071dbea-c69b-11eb-ac23-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение легкового автомобиля и электропоезда в Подмосковье привело к гибели трёх человек. Информацию об этом озвучили в московском межрегиональном управлении СК на транспорте.

Инцидент произошёл в 06:42 6 июня на перегоне между станциями Соревнование и Большая Волга Савёловского направления Московской железной дороги.

Увидев автомобиль, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, члены локомотивной бригады и пассажиры электропоезда не пострадали, — сообщили в ведомстве.

Для установления обстоятельств трагедии СК начал доследственную проверку.

Ранее в Республике Тыва перевернулся грузовик, перевозивший пассажиров. Пострадал 21 человек, пятеро из которых — дети.