В Иркутске осужден росгвардеец, убивший посетителя ночного клуба Суд в Иркутске приговорил росгвардейца к 6 годам колонии за убийство посетителя ночного клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловский районный суд Иркутска приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего сотрудника Росгвардии, признав его виновным в убийстве отца двух детей возле ночного клуба, сообщает «КП-Иркутск». Издание напоминает, что трагедия произошла в ночь на 1 мая 2021 года, когда 30-летний житель Ангарска после конфликта с охраной заведения был застрелен при попытке надеть на него наручники.

Как пишет издание, согласно официальной версии следователей СК, сотрудник Росгвардии сначала нанес мужчине своим защитным шлемом более 10 ударов по голове и телу. Однако посетитель не успокоился, и тогда росгвардеец сделал предупредительные выстрелы в воздух. После этого силовик нарушил порядок обращения с табельным оружием: не поставив пистолет на предохранитель и не убрав его в кобуру, он стал надевать на мужчину наручники и по неосторожности произвел выстрел. Посетитель клуба скончался на месте. У него остались двое маленьких детей, супруга и пожилая мать.

Росгвардейца признали виновным, назначив ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение двух с половиной лет занимать должности на государственной службе. Кроме того, осужденного обязали выплатить компенсацию материального ущерба в размере 87 110 рублей.

Ранее Кемеровский районный суд заключил под стражу сотрудника Росгвардии, сбившего насмерть 12-летнюю девочку. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места происшествия.