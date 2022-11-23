Под Кемерово пьяный росгвардеец насмерть сбил 12-летнюю девочку и скрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кемеровский районный суд заключил под стражу сотрудника Росгвардии, сбившего насмерть 12-летнюю девочку, сообщает пресс-служба суда. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего он скрылся с места преступления. В отношение него возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожной безопасности в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть, и оставление места преступления).

Кемеровским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя командира роты ОБ Кемеровского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области — Кузбассу», в отношении которого возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2010 года рождения, после чего скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

На суде подозреваемый заявлял, что автомобилем управлял другой человек. Суд не поверил ему и счел, что он препятствует восстановлению истины по делу. Решение об аресте было принято в связи с тем, что у обвиняемого имеются дружественные связи со свидетелями: суд посчитал, что он мог оказать давление на них.

Ранее четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали в лобовом столкновении полицейского автомобиля Niva и машины Volkswagen на 406-м километре трассы А-108 в Боровском районе в Калужской области. Водитель Volkswagen признал свою вину. Он сообщил, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик.

21 ноября в Москве на Родниковой улице водитель КамАЗа совершил наезд на 10-летнюю девочку. Ребенок скончался.