В ХМАО медведь потерял в огне берлогу и пришел к пожарным В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, вышел к лагерю пожарных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе медведь, потерявший в пожаре берлогу, несколько раз выходил к лагерю спасателей на берегу реки Радом, сообщила РИА Новости инженер пожарной охраны «Центроспас-Югория» Ксения Бакшаева. По ее словам, животное потеряло дом из-за ландшафтных пожаров, которые бушевали в Югре в 180 километрах от города Нягань. Туда и была направлена группа огнеборцев из 19 человек.

Когда медведь приходил, все забегали в охотничий домик, оттуда и велась съемка через окно. Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был 20-м, поставили медведя на довольствие, — сказала Бакшаева.

Она добавила, что в одной из вылазок хищник нашел себе пропитание в виде консервов, которые он с легкостью вскрыл зубами, а напоследок закусил пожаренными накануне оладьями.

В конце июля тысячи россиян наблюдали за спасением краснокнижной белой медведицы по кличке Монеточка в Красноярском крае. Она решила полакомиться сгущенкой прямо из банки, но расстаться с жестянкой уже не смогла, так как она застряла у нее в пасти. Отчаявшееся животное пришло за помощью к людям в поселок Диксон. Его удалось спасти. Язык хищницы оказался порезан, однако специалисты говорят, что он скоро заживет.