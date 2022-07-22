Спасенную в Диксоне медведицу выпустили в дикую природу

Фото: Соцсети

Спасенную в Диксоне белую медведицу, у которой ранее в пасти застряла банка сгущенки, уже выпустили в естественную среду обитания, сообщается в Telegram-канале компании «Норникель». Отмечается, что животное отпустили с запасом рыбы, поскольку оно сильно истощено и первое время не сможет охотиться самостоятельно.

Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60–100 километров от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет, — говорится в сообщении.

За историей спасения Монеточки наблюдали тысячи россиян. Зверь сам вышел к людям, чтобы получить у них помощь — избавиться самостоятельно от банки сгущенки у медведя не получалось.

На место сразу же вылетел главный ветеринар Московского зоопарка. Громкая история завершилась благополучно: животное смогли спасти. Язык медведицы оказался порезан, однако специалисты говорят, что он скоро заживет. В администрации поселка рассказали, что больше не будут следить за судьбой медведицы, теперь за ней будет наблюдать Росприроднадзор.