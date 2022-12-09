В Химках школьник скончался во время перемены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковных Химках 14-летний школьник скончался во время перемены между занятиями, сообщает MK.RU. По информации издания, у подростка мог оторваться тромб. Врачам не удалось спасти жизнь ребенка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел в школе № 31 на улице Родионова в Химках. Ребенок потерял сознание в коридоре во время перемены, школьник страдал от болезни сердца. Другие подробности издание не приводит.

Ранее в одной из школ в селе Ахлебинино Перемышльского района Калужской области 14-летняя девочка скончалась во время перемены. Инцидент произошел 17 ноября в районе полудня. Как выяснили в региональной прокуратуре, школьница скончалась после занятия по русскому языку. Она вела себя как обычно, о проблемах со здоровьем не сообщала. Смерть произошла внезапно.По данному делу проводится проверка.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Новосибирске ученица второго класса утонула в школьном бассейне во время урока физкультуры. Трагедия произошла днем 15 ноября в одной из школ Дзержинского района Новосибирска. Учащаяся второго класса потеряла сознание в бассейне и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где скончалась. По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).