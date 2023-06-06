В Херсонскую область отправились спасатели МЧС направило спасателей в Херсонскую область из-за прорыва Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Аэромобильная группировка спасателей направлена в Херсонскую область, где произошел прорыв Каховской ГЭС и подтопило территории, передает ТАСС. Глава администрации города Владимир Леонтьев сообщил, что из прибрежных населенных пунктов эвакуированы около 900 человек.

Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС <...> в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. В составе присутствует специализированная техника и плавсредства, — сказали в МЧС.

Отмечается, что в готовность также приведены спасатели Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров МЧС, Южного регионального поисково-спасательного отряда. На месте уже работают три оперативные группы ведомства.

Ранее появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС, об этом cообщал военкор Юрий Котенок и украинское издание Klymenko times. Сообщалось, что в результате неконтролируемого сброса воды ее урoвень ниже по течению сначала поднялся на 2,5 метра.

Военный обозреватель Виктор Баранец высказал мнение, что ВСУ атаковали Каховскую ГЭС, чтобы отрезать переправу в Крым для российских военнослужащих. По его словам, эта теория может подтвердиться, если украинские войска планировали атаковать полуостров.