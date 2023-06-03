В Херсонской области рассказали, как ВСУ прячут HIMARS Сальдо: ВСУ прячут HIMARS и не подвозят РСЗО к линии огня

Фото: МО Украины

РСЗО HIMARS

ВСУ прячут свои реактивные системы залпового огня HIMARS, рассказал РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинские войска остерегаются подвозить их близко к линии боестолкновений.

Противник американские РСЗО HIMARS тщательно прячет и не подвозит близко к линии боестолкновений, — сказал Сальдо.

The American Conservative со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона сообщил, что США передали ВСУ неисправное оружие, использование которого может привести к потерям среди украинских военных. Речь, в частности, идет о гаубицах M777.

Согласно докладу, шесть таких гаубиц до передачи ВСУ хранились в Кувейте и обслуживались настолько плохо, что у четырех из них возникли проблемы с работой затворов. При использовании этих орудий были вероятны осечки, которые могли кого-нибудь убить. Кроме того, у всех шести гаубиц была старая гидравлическая жидкость, что могло вызвать различные неисправности.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.